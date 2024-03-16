ماجد المصري لـ"إرم نيوز": مشاركتي في "زوجة واحدة لا تكفي" مغامرة

يشارك الفنان ماجد المصري للمرة الأولى في الدراما الخليجية من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، مع مجموعة من نجوم الفن في الخليج، على رأسهم الفنانة هدى حسين.

وخلال حوار خاص أجراه مع "إرم نيوز"، قال المصري إن مشاركته في هذا المسلسل "مغامرة".. وتالياً نص الحوار.

حدثنا عن مشاركتك الأولى في الدراما الخليجية؟

عرض المنتج جمال سنان المسلسل علي، وطلبني للمشاركة في هذا العمل الخليجي، وفي الحقيقة سعدت به وأخبرته أنه شرف لي تقديم عمل في الدراما الخليجية، لكن طلبت الاطلاع على السيناريو أولا، وأخذت وعدا منه ومن الكاتبة هبة مشاري حمادة بأن المسلسل سيكون مختلفا تماما، ونجاحه مضمون، ومن خلال خبرتي رأيت أنه عمل جيد.

ما هو أكثر شيء جذبك للمسلسل؟

المسلسل مصنوع بشكل جيد للغاية، وعندما تناقشت مع جمال سنان وهبة مشاري حول المسلسل والمعالجة الدرامية رأيت أن هذا المسلسل "ما ينفعش يتساب"، وبخبرتي رأيت أنه سيكون له صدى كبير في الوطن العربي.

هل يعد المسلسل مغامرة من ماجد المصري؟

بالطبع المسلسل مغامرة، ولكن كان بداخلي دافع إثبات نفسي أمام جمهور الخليج، لأن الخليج يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وإثبات نجوميتك له أمر في غاية الروعة، وأنا سعيد بهذه التجربة وهذا التعاون مع جمال سنان وهبة مشاري حمادة، وملكة الدراما الخليجية الفنانة هدى حسين.