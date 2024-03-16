ماجد المصري لـ"إرم نيوز": مشاركتي في "زوجة واحدة لا تكفي" مغامرة
يشارك الفنان ماجد المصري للمرة الأولى في الدراما الخليجية من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، مع مجموعة من نجوم الفن في الخليج، على رأسهم الفنانة هدى حسين.
وخلال حوار خاص أجراه مع "إرم نيوز"، قال المصري إن مشاركته في هذا المسلسل "مغامرة".. وتالياً نص الحوار.
حدثنا عن مشاركتك الأولى في الدراما الخليجية؟
عرض المنتج جمال سنان المسلسل علي، وطلبني للمشاركة في هذا العمل الخليجي، وفي الحقيقة سعدت به وأخبرته أنه شرف لي تقديم عمل في الدراما الخليجية، لكن طلبت الاطلاع على السيناريو أولا، وأخذت وعدا منه ومن الكاتبة هبة مشاري حمادة بأن المسلسل سيكون مختلفا تماما، ونجاحه مضمون، ومن خلال خبرتي رأيت أنه عمل جيد.
ما هو أكثر شيء جذبك للمسلسل؟
المسلسل مصنوع بشكل جيد للغاية، وعندما تناقشت مع جمال سنان وهبة مشاري حول المسلسل والمعالجة الدرامية رأيت أن هذا المسلسل "ما ينفعش يتساب"، وبخبرتي رأيت أنه سيكون له صدى كبير في الوطن العربي.
هل يعد المسلسل مغامرة من ماجد المصري؟
بالطبع المسلسل مغامرة، ولكن كان بداخلي دافع إثبات نفسي أمام جمهور الخليج، لأن الخليج يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وإثبات نجوميتك له أمر في غاية الروعة، وأنا سعيد بهذه التجربة وهذا التعاون مع جمال سنان وهبة مشاري حمادة، وملكة الدراما الخليجية الفنانة هدى حسين.
هل زوجة واحدة لا تكفي؟
في الزمن الحالي زوجة واحدة تكفي جدا، تكفي ونص كمان، ما يفعله رشيد في المسلسل تخلف، ولا أحد يستطيع فعله حاليا، لكنها دراما، ولا يعني ذلك أننا نشجع الرجال على التعدد، بالعكس نحن نوضح للمشاهدين عاقبة من يفعل ذلك، وخلال الحلقات المقبلة سيرى الجميع عاقبة من يقوم بذلك.
ماذا عن تعاونك مع الفنانة القديرة هدى حسين؟
بكل صراحة، تعاوني مع نجمة كبيرة وملكة الدراما الخليجية الفنانة هدى حسين أسعدني للغاية، والكواليس كانت جيدة للغاية، فحينما تعمل مع نجمة محترفة، فاهمة لشغلها جيدا، ملتزمة للغاية، بسيطة ورقيقة جدا، وعلى مستوى عال من الفهم والخبرة، وتحب كل زملائها وتساعدهم إن كان كبيرا أو صغيرا، وتساعد الجميع من ممثلين وعاملين، وتتمنى الخير للجميع، وتنظر في تفاصيل كل الشخصيات ساعية أن يخرج المشهد بأفضل شكل، فأنت أمام نجمة كبيرة، ولها جمهور كبير للغاية، وهذا هو عمل المحترفين.
هناك انتقادات وجهت للمسلسل واتهم بالتقليد الأعمى للغرب، ما تعليقك؟
كل الأعمال الفنية معرضة للانتقاد، وهذا شيء صحي، فمثلا مسلسل "الحشاشين" لكريم عبد العزيز يتعرض للانتقاد منذ الحلقة الأولى، فهذا أمر طبيعي، وليس بإمكانك إرضاء كل الجمهور، فالأذواق مختلفة، وبالطبع نحن نحترم ونقدر جميع الآراء والجميع من حقه التعبير عن رأيه بكامل الحرية، وأهلا بأي رأي سواء كان مدحا أو ذما، فالجمهور في رأيي من حقه قول ما يشاء كيفما شاء وليس من حقنا الاعتراض.
هل هناك أعمال جديدة تحضر لها خلال الفترة الحالية؟
أحضر لعمل مع المنتج سيف عريبي، وهو مسلسل بعنوان "الحوت"، ويعد التجربة الإخراجية الأولى لسيف عريبي، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، وسنبدأ في التنفيذ بعد شهر رمضان، بالإضافة إلى اقترابنا من انتهاء تصوير فيلم "الغربان" وهو تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج سيف عريبي.