إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية بعد إزالة رسوم "ديلبرت" الهزلية

اتهم الملياردير إيلون ماسك وسائل الإعلام الأحد بالعنصرية ضد البيض والآسيويين بعد أن ألغت صحف أمريكية رسوم "ديلبرت" الكاريكاتورية الهزلية على أثر تعليقات من مؤلفها أهانت الأمريكيين السود.

وكانت لوس انجليس تايمز وواشنطن بوست ويو.إس.إيه توداي من بين الصحف التي ألغت رسوم "ديلبرت" الهزلية بعد أن قال مؤلفها سكوت آدامز إن الأمريكيين السود هم جماعة كراهية وأذاع تعليقات عنصرية على قناته على يوتيوب يوم الأربعاء.