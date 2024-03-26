شريف سلامة لـ"إرم نيوز": الاستجابة لـ"كامل العدد" أسعدتني ولا أخشى المنافسة
حقق مسلسل "كامل العدد +1" في موسمه الثاني مشاهدات عالية منذ بداية عرضه الرمضاني، حيث نال إشادات واسعة بسبب طرحه قضايا اجتماعية في إطار كوميدي.
شريف سلامة كشف في حوار مع "إرم نيوز" عن سبب تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، والكواليس التي جمعته بدينا الشربيني.
وأوضح سلامة أن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل هو سبب تفكيرهم في تقديم جزء ثانٍ، وموافقته على تقديمه بفضل الفريق الرئيسي للعمل المميز، مثل دينا الشربيني، والمخرج خالد الحلفاوي، وشركة الإنتاج، ورنا أبو الريش، ويسر طاهر، معربا عن سعادته بعودته.
وعما إذا كانت شخصية أحمد مختار في المسلسل تشبهه، قال سلامة: هناك تشابه كبير بيني وبينه، فهو صريح، ولا يكذب، وهو شخصية عائلية، ويحب المزاح.
وعن كواليس العمل، أفاد شريف سلامة، بأنهم شعروا بالراحة داخل الموقع كأنهم عائلة واحدة، وحتى الأطفال أعضاء داخل بيوتهم، مرجعا الفضل للمخرج خالد الحلفاوي، لأنه كان بسيطًا معهم، ومنحهم الشعور أنه صديقهم.
وعن ردود فعل المسلسل حتى الآن، قال سلامة إنها جميلة جداً، وغمرته بالسعادة، كونه قدّم عملاً جيداً نال إعجاب الجمهور، متمنيا أن لا يُظلم هذا النجاح، ويستمر حتى نهاية المسلسل.
وعما إذا كانت التغيرات المختلفة التي يظهر فيها في كل عام مقصودة، أجاب شريف سلامة: اخترت دائما التنوع والاختلاف في الأدوار التي أقدمها، فلا أريد أن أبقى في دور واحد أو معين، كي لا يراني الجمهور في قالب واحد، فمنذ بدايتي الفنية وأنا أحرص على ذلك، فمنذ تقديمي "إذاعة حب" عزمت على أن لا أُصنَّف كممثل رومانسي كوميدي ولايت، واخترت أن أفاجئ الجمهور.
وتابع: أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكنه يأتي بالصبر، حتى وإن أدى إلى الظهور في أعمال قليلة.
وعما إذا كان هذا الأمر يعد مغامرة، قال سلامة: بالطبع هي مغامرة، ولكنها مغامرة جميلة، فمثلا كل شخصية قديمة يفضّلها الأشخاص الذين قدموها بالكامل تكون مختلفة بشكل كبير، فمن سيف الدندراوي في "فاتن أمل حربي"، إلى أحمد مختار في "كامل العدد"، حتى شخصية عمار في "السهم المارقة"، وهي شخصية صعبة للغاية.
أما عن طبيعة تعاونه مع دينا الشربيني، فقد أوضح سلامة أن التعاون بينهما أكثر من رائع، فهي ممثلة مجتهدة وحساسة، وهناك كيمياء بيننا، والمخرج خالد الحلفاوي وكل من رأى مشاهدنا قال إن هناك تناغما بيننا، وأنا سعيد جدًا بالتعاون معها في العمل، وسعيد أكثر بصداقتنا، فهي بعد المسلسل أصبحت صديقة غالية وعزيزة جدًّا على قلبي.
وحول المنافسة مع زملائه في موسم رمضان، قال سلامة: لا أخشى المنافسة، بل بالعكس، نحن نتنافس بشكل مختلف في الأداء والعقول، وفي اختياراتنا، وكل شخص يقدّم عملا مختلفا تمامًا، وكيفية مختلفة، والمتعة تكون مختلفة، والمحصّلة النهائية للجمهور، فلا يوجد الأفضل والأقل، كل ممثل له جمهور ومعجبون، وأنا أحب هذه الفكرة، أن يقدم الجميع أعمالاً متنوعة، وأن يعمل ما عليه والتوفيق من عند الله، ولا أخشى المنافسة.
وعما إذا كان يتابع أعمال زملائه، قال سلامة: بالطبع، أشاهد معظم الأعمال التي تقدم، وسعيد بأعمال زملائي، وأهنئهم عليها، وأتمنى التوفيق للجميع.
وعند سؤاله عن آخر أعماله، أفاد الممثل شريف سلامة "إرم نيوز" بأنه يجهّز لفيلم سينمائي مع محمد دياب، اسمه "أسد أسود"، وسيبدأ تصويره بعد العيد مباشرة.