شريف سلامة لـ"إرم نيوز": الاستجابة لـ"كامل العدد" أسعدتني ولا أخشى المنافسة

وعما إذا كانت شخصية أحمد مختار في المسلسل تشبهه، قال سلامة: هناك تشابه كبير بيني وبينه، فهو صريح، ولا يكذب، وهو شخصية عائلية، ويحب المزاح.

وعن كواليس العمل، أفاد شريف سلامة، بأنهم شعروا بالراحة داخل الموقع كأنهم عائلة واحدة، وحتى الأطفال أعضاء داخل بيوتهم، مرجعا الفضل للمخرج خالد الحلفاوي، لأنه كان بسيطًا معهم، ومنحهم الشعور أنه صديقهم.

وعن ردود فعل المسلسل حتى الآن، قال سلامة إنها جميلة جداً، وغمرته بالسعادة، كونه قدّم عملاً جيداً نال إعجاب الجمهور، متمنيا أن لا يُظلم هذا النجاح، ويستمر حتى نهاية المسلسل.

وعما إذا كانت التغيرات المختلفة التي يظهر فيها في كل عام مقصودة، أجاب شريف سلامة: اخترت دائما التنوع والاختلاف في الأدوار التي أقدمها، فلا أريد أن أبقى في دور واحد أو معين، كي لا يراني الجمهور في قالب واحد، فمنذ بدايتي الفنية وأنا أحرص على ذلك، فمنذ تقديمي "إذاعة حب" عزمت على أن لا أُصنَّف كممثل رومانسي كوميدي ولايت، واخترت أن أفاجئ الجمهور.

وتابع: أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكنه يأتي بالصبر، حتى وإن أدى إلى الظهور في أعمال قليلة.

وعما إذا كان هذا الأمر يعد مغامرة، قال سلامة: بالطبع هي مغامرة، ولكنها مغامرة جميلة، فمثلا كل شخصية قديمة يفضّلها الأشخاص الذين قدموها بالكامل تكون مختلفة بشكل كبير، فمن سيف الدندراوي في "فاتن أمل حربي"، إلى أحمد مختار في "كامل العدد"، حتى شخصية عمار في "السهم المارقة"، وهي شخصية صعبة للغاية.