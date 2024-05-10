"فيديو صادم".. معلمة تعنّف طالبا من ذوي الإعاقة في الأردن

أغلقت السلطات الأردنية مركزاً لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد، شمالي المملكة، بعد انتشار فيديو يُظهر معلمةً تعتدي على طفل من ذوي الإعاقة، بصفعه على وجهه، إثر محاولته نطق أحرف أثناء عملية التعلم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، لـ"إرم نيوز"، إن محافظ مدينة إربد قرر إغلاق مركز خاص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد حادثة اعتداء إحدى المعلمات على طفل بطريقة مؤذية، هزت مشاعر الأردنيين.

وفي بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى المعلمات في مركز خاص للمعاقين وهي تعتدي بالضرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المعاقين.