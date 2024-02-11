بريطانيا.. مجرمون يستغلون ثغرات العدالة وسط تراكم القضايا في المحاكم

يواجه نظام العدالة في المملكة المتحدة أزمة، إذ يستغل المجرمون التأخير المعوق للمحاكمة، باستخدام طلبات التأجيل المتكررة واستغلال الثغرات القانونية، لتعطيل العملية القضائية والتهرب من المساءلة، وفق بيانات حصرية حصلت عليها صحيفة "الإندبندنت".

وتشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في القضايا التي تنتظر المحاكم لأعوام طويلة، مع اختيار المجرمين بشكل متزايد تكريس جهودهم في رفض التهم الموجهة إليهم، والإصرار على براءتهم بدلًا من الاعتراف وقبول العقوبة.

وتكشف البيانات عن زيادة مذهلة في القضايا التي تنتظر الأحكام منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تجاوزت 1280 قضية حتى يونيو/حزيران الماضي؛ ما يمثل ارتفاعًا بمقدار سبعة أضعاف منذ عام 2019.

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الاعترافات المبكرة بالذنب بشكل حاد بما يقرب من النصف على مدى أربعة أعوام؛ ما يشير إلى وجود توجه مقلق يَظهر لدى المشتبه فيهم الذين يحاولون تجنب الإدانة من خلال تكتيكات التأخير.

ويتحمل ضحايا الجرائم الخطيرة، خاصة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وطأة هذا التأخير، مع وجود عدد قياسي من قضايا الاغتصاب (134 من أصل 5776 محاكمة) تنتظر الحل لأكثر من عامين حتى سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق الصحيفة، تؤدي مثل هذه التأخيرات المطولة إلى تفاقم الصدمة لدى الضحايا، الذين يضطرون إلى تحمل الإجراءات القانونية المطولة.