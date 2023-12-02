الفلبين تتأهب لمواجهة "تسونامي مدمّر" بعد زلزال قوي

ةضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو، بحسب المركز.

وقال المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل عبر إكس "توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.