السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة الخميس

دعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها تدعو "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الخميس 29 / 11 / 1445 هجري، بحسب تقويم أم القرى الموافق 6 / 6 / 2024 للميلاد".

ودعت المحكمة من "يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".