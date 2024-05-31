الداخلية العراقية: نراقب البلوغر "أم اللول" منذ عام 2023

كشفت وزارة الداخلية العراقية، معلومات، عن شبكة تجارة المخدرات، التي ألقت القبض على أفرادها، ومنهم البلوغر هديل خالد، الشهيرة بـ"أم اللول".

وقالت الداخلية العراقية، بحسب ما نقلته حسابات إخبارية محلية، إنها "أخضعت أم اللول للرقابة منذ عام 2023".

وأضافت أن إخضاع "أم اللول" لرقابتها، جاء بعد إلقاء القبض على أعضاء الشبكة في ذلك الحين، وأثناء التحقيقات كشف المتهمون أسماء العديد من الشخصيات المتورطة معهم، ومن بينهم البلوغر العراقية.

وإثر ذلك، خضعت "أم اللول" للرقابة منذ عام 2023، بينما أكدت وزارة الداخلية أن القبض على البلوغر جاء بعد اعتراف جميع أفراد الشبكة عليها.

وكان القضاء العراقي قد أصدر حكما بالسجن المؤبد على "أم اللول"، قبل يومين من الآن، بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

وأثار خبر إلقاء القبض على البلوغر العراقية والحكم الصادر بحقها، جدلا بين متابعين.

وبحسب حكم الإدانة، فإن "أم اللول استغلت نشاطها في مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتها لتجارة المخدرات ونقلها داخل العراق".