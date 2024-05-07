قاتل "طفل شبرا" يعترف: حاولت احتراف تجارة الأعضاء البشرية
واصل قاتل الطفل "أحمد" اعترافاته أمام جهات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل شبرا" فيما هو منسوب إليه من اتهام بإزهاق روح طفل بريء وتشريح جثته بهدف بيع أعضائه البشرية، بتحريض من طالب مصري مقيم في الكويت، وهي الواقعة التي أثارت غضبا واسعا لدى الرأي العام بمصر.
وقال القاتل، إنه بعد فصله من عمله بأحد المقاهي الشعبية، باع كليته بمبلغ قدره 170 ألف جنيه، واشترى أثاثا لشقته، وبعد نفاد المبلغ بدأ يستكشف عالم بيع الأعضاء البشرية، وحاول احتراف التجارة في هذا المجال، لكنه وجد أن الأمر معقد وليس بالسهولة التي كان يتصورها.
وأشار إلى أنه انضم إلى العديد من المجموعات المتخصصة في هذا الشأن على موقع فيسبوك، وبدأ يدوّن بشكل دقيق بيانات من يعرضون أعضاءهم والأثمان المطلوبة، كما أخذ يدون بدقة أيضا الحالات المرضية التي يحتاج أصحابها إلى تبرع عاجل بأعضاء بشرية، محاولا التوفيق بين الطرفين ليصبح "سمسارا" أو وسيطا في هذا "البيزنس" لكنه فشل.
وكان المتهم سبق واعترف أنه تعرّف على الطالب المقيم في الكويت، حين عرض الأول بيع جزء من كبده، فعرض عليه الثاني مبالغ ضخمة تقدر بملايين الجنيهات مقابل أن يأتيه بأعضاء "طازجة " من طفل صغير.
وأوضح أنه وضع للطفل الضحية قرصا منوما في كوب من العصير، ثم تناول أكثر من قرص مهدىء، حتى لا يصاب بالتردد أو التوتر، وهو يرتكب جريمته.