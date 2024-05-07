قاتل "طفل شبرا" يعترف: حاولت احتراف تجارة الأعضاء البشرية

وقال القاتل، إنه بعد فصله من عمله بأحد المقاهي الشعبية، باع كليته بمبلغ قدره 170 ألف جنيه، واشترى أثاثا لشقته، وبعد نفاد المبلغ بدأ يستكشف عالم بيع الأعضاء البشرية، وحاول احتراف التجارة في هذا المجال، لكنه وجد أن الأمر معقد وليس بالسهولة التي كان يتصورها.

وأشار إلى أنه انضم إلى العديد من المجموعات المتخصصة في هذا الشأن على موقع فيسبوك، وبدأ يدوّن بشكل دقيق بيانات من يعرضون أعضاءهم والأثمان المطلوبة، كما أخذ يدون بدقة أيضا الحالات المرضية التي يحتاج أصحابها إلى تبرع عاجل بأعضاء بشرية، محاولا التوفيق بين الطرفين ليصبح "سمسارا" أو وسيطا في هذا "البيزنس" لكنه فشل.