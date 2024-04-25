نقل الممثل الكويتي شعبان عباس للمستشفى‎ (صور)

ونشر الفنان الكويتي تلك المقاطع على حسابه في "سناب شات"، وطلب من جمهوره الدعاء له.

وقال الصحفي نايف الشمري، إن شعبان عباس يرقد في مستشفى الرازي حالياً، قبل أن ينشر صورة وهو بقربه.

وآخر أعمال الفنان شعبولا، هو مشاركته بجانب الفنان طارق العلي في مسرحية "البيت المقلوب" الكوميدية التي بدأ عرضها في عيد الفطر الماضي.

وعباس فنان مسرحي وتلفزيوني كويتي من مواليد عام 1971، بدأ مسيرته مع المسرح قبل أن يقدم المسلسلات والبرامج التلفزيونية، ومن أبرز أعماله مسلسلي قرقيعان، ةسليمان الطيب، وبرنامج "قرقيعان" الكوميدي.