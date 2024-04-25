نقل الممثل الكويتي شعبان عباس للمستشفى (صور)
تعرض الممثل الكويتي شعبان عباس، مساء الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأظهر صور ومقاطع فيديو للفنان، تداولها جمهوره في مواقع التواصل الاجتماعي، شعبان في سيارة الإسعاف، ومن ثم على سرير في غرفة بالمستشفى.
ونشر الفنان الكويتي تلك المقاطع على حسابه في "سناب شات"، وطلب من جمهوره الدعاء له.
وقال الصحفي نايف الشمري، إن شعبان عباس يرقد في مستشفى الرازي حالياً، قبل أن ينشر صورة وهو بقربه.
وآخر أعمال الفنان شعبولا، هو مشاركته بجانب الفنان طارق العلي في مسرحية "البيت المقلوب" الكوميدية التي بدأ عرضها في عيد الفطر الماضي.
وعباس فنان مسرحي وتلفزيوني كويتي من مواليد عام 1971، بدأ مسيرته مع المسرح قبل أن يقدم المسلسلات والبرامج التلفزيونية، ومن أبرز أعماله مسلسلي قرقيعان، ةسليمان الطيب، وبرنامج "قرقيعان" الكوميدي.