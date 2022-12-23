"ماكدونالدز" تفتتح أول مطعم "روبوتي"‎‎

وعلى الرغم من أنه لم يتم تدشينه على نطاق واسع حتى الآن، إلا أن الموقع يوفر ميزات معينة لتحسين تجربة الزبون حسب الصحيفة التي أوضحت أنه يمكنك الآن طلب الطعام من التطبيق والدخول بالسيارة إلى الممر المخصص عند المطعم أو أخذ التوصيلة للمنزل.

وقالت الصحيفة: "يمكنك أيضًا الذهاب إلى ممر طلب مسبق والحصول على خدمة حزام ناقل... والحقيقة أن هذا المطعم من الداخل لا يشبه أي مطعم آخر".

وقال مستخدم في شبكة "إنستغرام" يدعى مونستر زار المطعم، إن هناك كشكًا واحدًا حيث يمكنك تقديم الطلبات، وقد تم تصميم الجزء الداخلي إلى حد كبير للعملاء للدخول والخروج بسرعة، مشيرا إلى أن مستخدمي الشبكة كان لهم مشاعر مختلطة بشأن المطعم الجديد.