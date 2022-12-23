"ماكدونالدز" تفتتح أول مطعم "روبوتي"
أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز خدمة الإنسان الآلي (الروبوت) بتدشين مطعم في الولايات المتحدة لا يحتوي على موظفين.
والمتجر الذي يشبه مطاعم الخيال العلمي هو الأول من نوعه ولديه حزام ناقل كبير يوصل الطعام وروبوتات تقوم بإعداد البرغر.
ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، يقع مطعم ماكدونالدز في بلدة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية ويقدم مفهومًا جديدًا للوجبات الجاهزة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم تدشينه على نطاق واسع حتى الآن، إلا أن الموقع يوفر ميزات معينة لتحسين تجربة الزبون حسب الصحيفة التي أوضحت أنه يمكنك الآن طلب الطعام من التطبيق والدخول بالسيارة إلى الممر المخصص عند المطعم أو أخذ التوصيلة للمنزل.
وقالت الصحيفة: "يمكنك أيضًا الذهاب إلى ممر طلب مسبق والحصول على خدمة حزام ناقل... والحقيقة أن هذا المطعم من الداخل لا يشبه أي مطعم آخر".
وقال مستخدم في شبكة "إنستغرام" يدعى مونستر زار المطعم، إن هناك كشكًا واحدًا حيث يمكنك تقديم الطلبات، وقد تم تصميم الجزء الداخلي إلى حد كبير للعملاء للدخول والخروج بسرعة، مشيرا إلى أن مستخدمي الشبكة كان لهم مشاعر مختلطة بشأن المطعم الجديد.
وعلق أحدهم قائلا: "إنه رائع ولكن لا أعتقد أنني معجب به.. لدينا بالفعل الكثير من الأشياء الآلية في أنشطة مختلفة، وأشعر أننا لسنا بحاجة إلى المزيد من هذه الأشياء التي تحرمنا من التعامل مع البشر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت ماكدونالدز أنه سيتم إطلاق هذا المطعم كبداية لعصر جديد في أنشطة السلسلة وأعمالها في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال مدير ماكدونالدز ماكس كارمونا: "في ماكدونالدز، كنا نضع معايير التلبية السريعة لأكثر من 45 عامًا.. ومع استمرار تغير احتياجات عملائنا نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع وفي وقت أبكر من أي وقت مضى".
وفي حين أن هذا المطعم هو الأول من نوعه في سلسلة ماكدونالدز، فقد أعلنت شركات وجبات سريعة أخرى عن خطط لتحسين خدماتها.