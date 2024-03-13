هشام عاشور يرد على تصريحات باسم سمرة "المسيئة"(فيديو)

وأضاف عاشور خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "الناس كلها عمال بتسأل ومستنيين 2 يموتو في بعض، باسم سمرة ممثل محترف وراجل لطيف جدا وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدا، وبإذن الله هشتغل معاه في يوم من الأيام، وهو اتاخد على خوانه، التاني قاله انا حبيبك وتعالى بس هنقعد مع بعض، والتصوير مش مباشر وفجأة نزل كل ده، حاجة في قمة البيئة وسفيقة جدًا".

ووجّه حديثه لرامز جلال قائلا: "الله يكون في عونك يا ابني، هو دا الضحك بالنسبة لك؟، كدة هتجيب فلوس يعني!، لا دمك خفيف ولا لذاذة، زعلان منك والله".

وكان الفنان باسم سمرة قد كشف عن سبب تصريحه بأن مواطنته الفنانة نيللي كريم تعلمت منه التمثيل خلال مسلسل "ذات" الذي اشتركت في بطولته، مشيرا إلى أنها استبدلته في أحد الأعمال بزوجها لاعب السكواش السابق هشام عاشور.

وأضاف باسم سمرة، خلال استضافته ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، سبب إدلائه بهذا التصريح: "كنا هنعمل مسلسل مع بعض وبعدين جابت جوزها مكاني، أصلا هو اتجوزها علشان يمثل بعد ما ساب السكواش".