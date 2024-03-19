"رمضان بعيون الأدباء".. هل تختلف طقوس الإبداع وخطط القراءة؟

يحمل رمضان رمزية خاصة لدى الأدباء والشعراء، ففضلا عن نفحاته الروحانية بما فيها من دفء وخشوع يمثل الشهر الفضيل محطة مختلفة على مدار العام من حيث طقوس الكتابة وبرامج القراءة والرغبة في إنجاز المشاريع المؤجلة.

"إرم نيوز" سجلت شهادات لعدد من المبدعين في هذا السياق.

قالت الكاتبة والقاصة سمية عبدالمنعم إن بينها وبين ليل رمضان لحظات ود وامتزاج عظيمة، فكم من نص مدهش وُلد بين يديها في ساعات ليله، وكم من فكرة تألقت أمام عينيها وصوت أذان الفجر يصدح بأذنيها.