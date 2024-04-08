مدريد.. جوهرة أوروبية شيدها العرب لدواع عسكرية (صور)

من يتجول وسط مبانيها التاريخية المهيبة، وتماثيلها الأنيقة، ومتنزهاتها التي تضم روائع الحدائق والأزهار، ومطاعمها الفاخرة، وأسواقها العامرة، ربما لا تخطر بباله حقيقة بسيطة للغاية هي أن هذه المدينة التي تخطف الدهشة من عيون الغرباء، بناها العرب بل ومنحوها اسمها وهويتها قبل قرون بعيدة وفق دواع عسكرية بحتة.

تقع العاصمة الإسبانية مدريد في قلب شبه الجزيرة الإيبيرية، لتُمنح جمال الطبيعة الخلابة، أما نهر "مانثاناريس" الذي يشق طريقه وسطها، متأنيا دون تعجل، فيهبها سحرا أخاذا وطقسا بديعا.