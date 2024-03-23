قميص "علم فلسطين" يضع دار أزياء عالمية في مرمى "النيران" الإسرائيلية

وجاء القميص، الذي انتشرت صوره بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، باللون الأبيض مزيناً بعقد حول رقبته، وعلى جانبه كُتب حرفا (LV) واتخذا شكل "البطيخ" الذي يرمز إلى ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود.

وطرحت دار الأزياء الشهيرة القميص للبيع بسعر 650 يورو (850 دولاراً)، وكتب في وصفه: "يتميز هذا القميص بتصميمه العصري مع تفاصيل مميزة، ضمن مجموعة الموسم".

وأضافت: "يتميز بقصّة مستقيمة كلاسيكية، مما يجعله مريحاً وسهل الارتداء في الحياة اليومية".

انتقادات إسرائيلية

وزعمت مواقع إسرائيلية أن القميص يحمل أيضاً علامة "السهم الأحمر المقلوب"، الذي تستخدمه حركة "حماس" في مقاطع الفيديو التي تستعرض ضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

واحتج عدد من نشطاء اليمين المتطرف وآخرين يعدّون وجوها بارزة للدعاية الإسرائيلية في فرنسا، وطالبوا الشركة بتوضيح نيتها وراء ذلك.

يذكر أن دار "لويس فيتون" للأزياء الفرنسية كانت قد أطلقت تصميماً للكوفية الفلسطينية، في العام 2021، وهو ما عرضها لانتقادات إسرائيلية كذلك حينها.