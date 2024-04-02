بعد طردها من مستشفى خاص.. وزارة الثقافة المغربية تتكفل بعلاج عائشة ماهماه

قررت وزارة الثقافة المغربية التكفل بمصاريف علاج الفنانة القديرة عائشة ماهماه، بعدما أعلنت خبر مرضها وتعرضها للطرد من قبل أحد المستشفيات؛ بسبب ظروفها المادية المزرية وعدم توفرها على "شيك" ضمانًا لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب.

وأفاد مصدر مطلع، لـ"إرم نيوز"، بأن الفنانة المغربية دخلت، اليوم الثلاثاء، مصحة خاصة في مدينة الدار البيضاء؛ من أجل الخضوع للفحوصات اللازمة، وإجراء تدخل جراحي على مستوى القلب، مشيراً إلى أن مصالح الوزارة ستواكب الوضعية الصحية للممثلة القديرة طيلة الأيام القادمة احتراماً لمسارها الفني الحافل.