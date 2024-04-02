بعد طردها من مستشفى خاص.. وزارة الثقافة المغربية تتكفل بعلاج عائشة ماهماه
قررت وزارة الثقافة المغربية التكفل بمصاريف علاج الفنانة القديرة عائشة ماهماه، بعدما أعلنت خبر مرضها وتعرضها للطرد من قبل أحد المستشفيات؛ بسبب ظروفها المادية المزرية وعدم توفرها على "شيك" ضمانًا لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب.
وأفاد مصدر مطلع، لـ"إرم نيوز"، بأن الفنانة المغربية دخلت، اليوم الثلاثاء، مصحة خاصة في مدينة الدار البيضاء؛ من أجل الخضوع للفحوصات اللازمة، وإجراء تدخل جراحي على مستوى القلب، مشيراً إلى أن مصالح الوزارة ستواكب الوضعية الصحية للممثلة القديرة طيلة الأيام القادمة احتراماً لمسارها الفني الحافل.
وكانت الفنانة ماهماه قد عبّرت، في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استيائها من تعرضها للطرد من قبل إحدى المصحات الخاصة؛ بسبب عدم تمكنها من توفير "شيك" على سبيل الضمان.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الماضية بصور الفنانة ماهماه، وطالبت تعليقات عديدة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لإنقاذ الفنانة الشهيرة التي "أفنت حياتها في إسعاد الجمهور".