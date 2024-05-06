ظافر العابدين يتحدث لـ"إرم نيوز" عن تجربة "أنف وثلاث عيون"

يعيش النجم التونسي ظافر العابدين لحظات نجاح في مسيرته الفنية، بعد حصول فيلمه "أنف وثلاث عيون" على بضع جوائز عربية وعالمية، أحدثها جائزة مهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، وجائزة الجمهور من مهرجان "مالمو" للسينما العربية في السويد في دورته الـ 14 التي انتهت منذ أيام قليلة، فضلًا عن مشاركة الفيلم في مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" بدورته الثالثة نهاية عام 2023.

وفي حديث لظافر العابدين مع "إرم نيوز" على هامش حصول فيلمه على جائزة الجمهور من مهرجان "مالمو" أعرب الفنان عن سعادته بالجائزة التي يرى أنها تعني له الكثير بسبب حالة الزحام داخل صالات عرض الفيلم في السويد بالمهرجان ونفاد جميع التذاكر، مؤكدًا أن سعادته نابعة من حضور الجمهور في أوروبا لمشاهدة الفيلم وحصوله على جائزة الجمهور، حيث التعرف على الثقافات الجديدة ومشاهدة الجاليات العربية والأوروبية للعمل هناك.

ووجه ظافر الشكر لفريق وصناع الفيلم الذين أسهموا في خروجه للنور وتحمسوا للتجربة وبالخصوص المنتجة شاهيناز العقاد التي يرى أنها غامرت بتقديم الفيلم، ويعتبر إنتاجها له تحديًا كبيرًا في صناعة السينما، كذلك مخرج العمل أمير رمسيس الذي قدم العمل برؤية سينمائية عصرية مختلفة، مُشيرًا إلى أن الجوائز التي يحصدها الفيلم هي لفريق العمل كله ولجميع صناع التجربة السينمائية الفريدة.