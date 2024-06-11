"أمر معتاد".. هكذا رد خالد زكي على شائعة وفاته

علق الفنان المصري خالد زكي على تداول شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه بخير، وقد اعتاد على هذه الشائعة، بحسب قوله.

وأضاف خالد زكي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "أنا بخير والحمد لله، ولا أعلم سبب تداول هذه الشائعة، لكنها ليست المرة الأولى التي يتم تداول شائعة وفاتي، وهو أمر معتاد، ليس بحقي فقط، بل إن معظم الفنانين كبار السن تطالهم هذه الشائعة".

وأشار الفنان المصري إلى أنه مشغول حاليا بتصوير عمل فني جديد، وتفاجأ بوسائل الإعلام تهاتفه لتطمئن على صحته، موضحا أنه ليس من رواد مواقع التواصل، لذا لم يعلم بالشائعة سوى من اتصال الصحفيين والأصدقاء المقربين.