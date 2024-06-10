بعد "الصفعة".. عمر كمال يسخر من عمرو دياب (فيديو)
سخر مطرب المهرجانات المصري عمر كمال من واقعة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين، التي أثارت استهجانا واسع النطاق وشغلت الرأي العام مؤخرا، وذلك من خلال فيديو تمثيلي يجسد الطريقة المثلى للتعامل مع المعجبين، من وجهة نظره.
وظهر المطرب المصري في مقطع مصور بثه عبر حسابه في "إنستغرام" وهو محاط بعدد من الحراس الشخصيين، فيما يقترب أحد المعجبين لالتقاط صورة معه، إلا أن الحراس يمنعونه.
هنا يتدخل الفنان ويأمرهم بإفساح المجال للمعجب ويداعبه ويسأله إن كان يعوزه شيء أو بحاجة إلى مال ويلتقط معه الصور التذكارية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يحمله بمعاونة الحرس الشخصي كي ينقلونه إلى سيارته وسط سعادة المعجب.
ونشر عمر كمال الفيديو تحت عنوان لافت ودال هو "سلوك المطربين مع المعجبين بعد قلم عمرو دياب".
وتراوحت تعليقات المتابعين ما بين استحسان "مزحة" عمر كمال والثناء على أخلاقه التي يتمتع بها، وبين استهجان وضع نفسه في "مقارنة" مع الهضبة عمرو دياب والتأكيد أنه "يصطاد في المياه العكرة" على حد تعبير البعض.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح اعتداء الفنان عمرو دياب على معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه، كما أمرت بعرضه على خبراء لفحصه والتأكد إن كان الشاب اعتدى على عمرو دياب أو لا.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب المعتدى عليه، إذ أكد أنه كان مدعوا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه، مضيفا: " أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام الحضور".
ومن جانبه حرر أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، محضرا ضد الشاب في قسم شرطة التجمع الأول، يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، خلال أدائه فقرته في حفل زفاف.