بعد "الصفعة".. عمر كمال يسخر من عمرو دياب (فيديو)

سخر مطرب المهرجانات المصري عمر كمال من واقعة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين، التي أثارت استهجانا واسع النطاق وشغلت الرأي العام مؤخرا، وذلك من خلال فيديو تمثيلي يجسد الطريقة المثلى للتعامل مع المعجبين، من وجهة نظره.

وظهر المطرب المصري في مقطع مصور بثه عبر حسابه في "إنستغرام" وهو محاط بعدد من الحراس الشخصيين، فيما يقترب أحد المعجبين لالتقاط صورة معه، إلا أن الحراس يمنعونه.

هنا يتدخل الفنان ويأمرهم بإفساح المجال للمعجب ويداعبه ويسأله إن كان يعوزه شيء أو بحاجة إلى مال ويلتقط معه الصور التذكارية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يحمله بمعاونة الحرس الشخصي كي ينقلونه إلى سيارته وسط سعادة المعجب.

ونشر عمر كمال الفيديو تحت عنوان لافت ودال هو "سلوك المطربين مع المعجبين بعد قلم عمرو دياب".