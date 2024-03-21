رانيا فريد شوقي تودع جثمان والدتها‎ بحرقة (فيديو)

شيّعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدتها سهير ترك، التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد صلاة الجنازة التي أقيمت لها في مسجد "الكواكبي"، في حي "العجوزة.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من أبرزهم ميرفت أمين، ومحمد رياض، ومحمود عبد الحافظ، وناهد السباعي، ورانيا محمود ياسين، وشهيرة، وسلوى محمد علي.

وبدت رانيا متأثرة للغاية فور وصول جثمان والدتها، حيث احتضنتها الفنانات اللواتي حرصن على الوقوف إلى جانبها ودعمها.