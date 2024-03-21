رانيا فريد شوقي تودع جثمان والدتها بحرقة (فيديو)
شيّعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدتها سهير ترك، التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد صلاة الجنازة التي أقيمت لها في مسجد "الكواكبي"، في حي "العجوزة.
وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من أبرزهم ميرفت أمين، ومحمد رياض، ومحمود عبد الحافظ، وناهد السباعي، ورانيا محمود ياسين، وشهيرة، وسلوى محمد علي.
وبدت رانيا متأثرة للغاية فور وصول جثمان والدتها، حيث احتضنتها الفنانات اللواتي حرصن على الوقوف إلى جانبها ودعمها.
ومن المقرر دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم الصحراوي.
وسهير ترك هي الزوجة الأخيرة في حياة فريد شوقي، وظلت إلى جواره طوال 28 عاما، إلى أن رحل في 1998.
ولسنوات أشادت الراحلة بأخلاق شوقي وإنسانيته العالية في العديد من البرامج التلفزيونية التي ظهرت فيها قبل أن تبتعد عن الأضواء.
وأنجب فريد شوقي من سهير ترك، ابنتين هما: رانيا، وعبير فريد شوقي التي عملت كمساعدة مخرج.