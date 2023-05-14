جومانا مراد: حلمت بطفلتي قبل وفاتها.. وهذا ما قالته لي

قالت الفنانة السورية جومانا مراد إنها رأت طفلتها ديانا في الحلم قبل وفاتها بشهر، وكانت الرؤيا غريبة جداً حيث كانت طفلتها تقول لها في الحلم إن "الأرض جنة الله ومن عليها"، وبعد وفاة طفلتها عرفت معنى الرؤيا.

وكشفت مراد، خلال ظهورها ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" عبر قناة الـ cbc، تفاصيل عن حياتها والصعوبات الكبيرة التي عاشتها بعد وفاة والدها كذلك، مؤكدة أنها لم تستطع تجاوز الأمر حتى اللحظة.