جومانا مراد: حلمت بطفلتي قبل وفاتها.. وهذا ما قالته لي
قالت الفنانة السورية جومانا مراد إنها رأت طفلتها ديانا في الحلم قبل وفاتها بشهر، وكانت الرؤيا غريبة جداً حيث كانت طفلتها تقول لها في الحلم إن "الأرض جنة الله ومن عليها"، وبعد وفاة طفلتها عرفت معنى الرؤيا.
وكشفت مراد، خلال ظهورها ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" عبر قناة الـ cbc، تفاصيل عن حياتها والصعوبات الكبيرة التي عاشتها بعد وفاة والدها كذلك، مؤكدة أنها لم تستطع تجاوز الأمر حتى اللحظة.
وبينت مراد أن وفاة والدها وابنتها غيرت نظرتها تجاه الحياة، وجعلتها مسؤولة أكثر، فهي اليوم تعيش فقط من أجل أن تعتني بزوجها وطفليها محمد وعلي.
وقالت الفنانة السورية: "عند وفاة والدي شعرت إني أنا اللي متت مش هو، شعرت إنه ارتاح، خاصة أنه كان إنسانا قريبا من ربنا كتير ولآخر فترة كان بصوم وبيذكر الله، والدي كان صديقي وبيسمعني دايماً وكنت أقرب حد ليه".
وبينت أنها كانت بجوار جثمانه منذ وفاته في يوم الخميس حتى دفنه في اليوم التالي، وكلما غلبها الشوق إليه تدفع صدقة عن روحه، وتزور ضريحه.
وعن طفليها، قالت النجمة السورية إنها تتعامل مع علي ومحمد، على أنهما رجلان وليس طفلين، وتحرص أن تكون لهما شخصية مستقلة، كما أنها روت موقفاً حصل مع ابنها محمد، قائلة: "مرة محمد قلي ماما ما ينفعش تروحي الشغل لوحدك لازم يكون في حد معاكي عشان ما حدش يدايقك".
وحول حياتها الفنية أكدت مراد أنها تحرص دائماً على اختيار أدوار مختلفة ولا تشبه شخصيتها الحقيقية، وتؤدي أدوار الشر بإتقان كبير لأنها تضع للشخصية دوافع وأسبابا، لافتة إلى أنها تستمتع جداً بتأدية أدوار الشر، مثل شخصيتها في مسلسل "بابا المجال" الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني الفائت.