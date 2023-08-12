دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

كشفت دراسة حديثة أعدها "مجلس الشباب الإسباني"، أن الشباب في إسبانيا يعانون صعوبة في العيش باستقلالية عن عائلاتهم وأن أعمارهم في هذا الوضع باتت تزيد حتى تتخطى سن الثلاثين.

وذكرت الدراسة أن متوسط عمر الشباب القادرين على الاستقلال والعيش بشكل منفرد بعيداً عن عائلاتهم في إسبانيا يبلغ نحو 30 عامًا، بحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد الشباب القادرين على العيش بشكل منفرد في إسبانيا أقل بكثير من باقي الدول الأوروبية.