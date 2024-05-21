المخرج ماندو العدل يروي تفاصيل نجاته من جلطة قلبية

كشف المخرج المصري ماندو العدل تطورات حالته الصحية بعد إصابته، مؤخرًا، بجلطة في القلب، مشيرًا إلى أن حالته تتحسن.

وأضاف ماندو العدل خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قال فيه: "متشكر جدًا لكل الناس إللي دعولي، ولكل إللي زاروني، وإللي بعثولي رسالة يطمنوا عليَّ".

وتحدث عن وعكته الصحية، قائلاً: "تجربة صعبة، لكن الحمد لله ربنا عداني منها. الحمد لله علي كل شيء".

وتعرض المخرج المصري، مؤخرًا، لجلطة بالقلب، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في القاهرة.