مصر.. محامي "عروس الإسماعيلية" ينفي قبولها الصلح مع زوجها ويشدد على المقاضاة

نفى محامي مها محمد المعروفة إعلامياً بـ"عروس الإسماعيلية"، ما تردد حول وجود مصالحة بين الزوج المتهم وموكّلته؛ لإنهاء الأمور بشكل ودي بعيداً عن المحاكم.

وكان أشرف شرف محامي المتهم عبدالله أحمد زوج "عروس الإسماعيلية"، قد أعلن عن رغبة والد المتهم إنهاء القضية وديا بالتصالح وإتمام الطلاق، واعتذار نجله للرأي العام.

لكن محامي "عروس الاسماعيلية" أشرف ثابت، أكد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هناك رفضا تاما من جانب أسرة الزوجة لتسوية الأمور بهذا الشكل.

وأضاف ثابت أن "أسرة الزوجة أكدت الاستمرار في المسار القانوني، وهناك قضية منظورة أمام القضاء، وهو الفيصل"، متسائلاً "هل يصح بعد المهرجان ده كله، في يوم وليلة يحدث تصالح كده".

وتابع: "الزوجة أكدت على أنها لو رأت المتهم ببدلة الإعدام لن تتنازل ولن تتصالح معه، والصلح مرفوض تماماً، ومستمرة في المسار القانوني للحصول على حقها".

وحول ما جاء من تصريحات على لسان والد الزوج المتهم بأن "الزوجة مريضة نفسياً، رد ثابت:"لن نتركه بعد تصريحاته، وهي لا تعاني من أي مرض نفسي على الإطلاق ولكنهم (الزوج وأهله) عذبوها كتير".

ورد دفاع المجني عليها على أنها "كانت تترك البيت لفترات طويلة دون إذن" بأن "هذا كلام غير دقيق".

وأجلت محكمة مصرية محاكمة العريس عبدالله أحمد المتهم بضرب واحتجاز زوجته المعروفة إعلامياً بـ"عروس الإسماعيلية" إلى جلسة 23 أكتوبر /تشرين الأول الجاري؛ للاطلاع مع استمرار حبس المتهم.

وبدأت أولى جلسات محاكمة زوج "عروس الإسماعيلية"، أول أمس الأحد، ووجهت فيها النيابة اتهامات للزوج بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

ويحاكم الزوج المحتجز على ذمة القضية بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمداً بالإسماعيلية، في قضية أثارت جدلاً كبيراً في مصر خلال الأيام الماضية.