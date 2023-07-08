حارس أمن يصفع بريتني سبيرز.. والشرطة تحسم القضية
أفادت شرطة لاس فيغاس الأمريكية، أمس الجمعة، أن "حارس الأمن الذي أقدم على صفع نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز، لن يواجه أي تهم".
وأعلنت أن التحقيق المفتوح في تهمة تتعلق بضرب وجروح، لنجمة البوب، تم إغلاقه.
وكانت بريتني سبيرز قد تقدمت بشكوى يوم الأربعاء ضد أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي في الدوري الأمريكي للمحترفين فيكتور ويمبانياما، اتهمته فيها بصفعها.
وأوضحت المغنية في حسابها عبر "إنستغرام" أنها رأت مساء الأربعاء عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود في نيفادا لخوض أول مباراة له مع فريق "سان أنتونيو سبيرز".
وأضافت: "قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه، ونظراً إلى شدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه (...) فما كان من عنصر في جهاز أمنه إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء".
وأشارت إلى أن الصفعة كادت أن تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها.
وأكد فيكتور ويمبانياما بعد حصته التدريبية الخميس حصول الواقعة، موضحاً أنه لم يعلم بأن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً.
وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً: "راح شخص يناديني "سيدي، سيدي!"، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة".
وأضاف: "لم أنظر، بل واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية أمسية"، مشيراً إلى أن جهاز أمن "سان أنتونيو سبيرز" أعطاه إرشادات طلب منه فيها ألا يتوقف تجنباً "للتسبب باحتشاد".
المصدر: أ ف ب