حارس أمن يصفع بريتني سبيرز.. والشرطة تحسم القضية

أفادت شرطة لاس فيغاس الأمريكية، أمس الجمعة، أن "حارس الأمن الذي أقدم على صفع نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز، لن يواجه أي تهم".

وأعلنت أن التحقيق المفتوح في تهمة تتعلق بضرب وجروح، لنجمة البوب، تم إغلاقه.

وكانت بريتني سبيرز قد تقدمت بشكوى يوم الأربعاء ضد أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي في الدوري الأمريكي للمحترفين فيكتور ويمبانياما، اتهمته فيها بصفعها.