زواج الفنانة المصرية صابرين من المنتج اللبناني عامر الصباح‎

وكانت الفنانة صابرين قد تحدثت، مؤخرًا، عن طلاقها من رجل الأعمال المصري طارق جلال، وعن قبولها أن تكون زوجة ثانية، قائلة: "لم أمانع أن أكون زوجة ثانية، لأن الأولى كانت عايشة في أمريكا والعلاقة بينهما مش تمام، ولمّا محصلش انفصال بينهما انفصلت عنه".

وواصلت الحديث بقولها: "أخفيت خبر طلاقي لأنه ميهمش أي حد، والجمهور مالوش غير أعمالي، وممكن أكرر تجربة الزواج".

وكان آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "مسار إجباري" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك إلى جانبها مجموعة من الفنانين، من بينهم: أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.