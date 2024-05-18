زواج الفنانة المصرية صابرين من المنتج اللبناني عامر الصباح
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنانة المصرية صابرين والمنتج اللبناني عامر الصباح أثناء حضورهما حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، وسط أنباء عن زواجهما.
وتواصل "إرم نيوز" مع الفنانة صابرين للتأكد من الأنباء، والتي بدورها أكدت زواجها، قائلة: "بالفعل تزوجنا الحمد لله في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون فقط، وادعو لنا ربنا يهدّي سرنا، ويرزقنا الخير دائمًا".
وكانت الفنانة صابرين قد تحدثت، مؤخرًا، عن طلاقها من رجل الأعمال المصري طارق جلال، وعن قبولها أن تكون زوجة ثانية، قائلة: "لم أمانع أن أكون زوجة ثانية، لأن الأولى كانت عايشة في أمريكا والعلاقة بينهما مش تمام، ولمّا محصلش انفصال بينهما انفصلت عنه".
وواصلت الحديث بقولها: "أخفيت خبر طلاقي لأنه ميهمش أي حد، والجمهور مالوش غير أعمالي، وممكن أكرر تجربة الزواج".
وكان آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "مسار إجباري" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك إلى جانبها مجموعة من الفنانين، من بينهم: أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.