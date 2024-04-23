ندى موسى: تحولات درامية مشوقة في "البحث عن علا"
قالت الممثلة المصرية ندى موسى إنها تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذي تمت جدولته للعرض خلال عام 2024 الجاري، ضمن خطة منصة "نتفليكس" للمحتوى الدرامي هذا العام.
وكشفت، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنها تحضر لمفاجأة درامية كبرى من المقرر عرضها خلال موسم رمضان المقبل.
وقالت إنها لا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذه التجربة في الوقت الحالي، خصوصا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن أي تجربة لموسم دراما رمضان 2025 المقبل.
تطور في مجرى الأحداث
وبينت ندى موسى تطورات الأحداث والتفاصيل في الجزء الثاني من "البحث عن علا": "أشعر بأن الجزء الثاني سيكون أفضل من الأول خصوصا مع الكثير من التحولات الدرامية التي ستشهدها الأحداث".
وأضافت أن شخصية نسرين، التي شاركت بها في الجزء الأول، تشهد تطورا وتحولا كبيرا في مجرى الأحداث خلال الجزء الثاني؛ ما يُضفي حالة من الكوميديا على الشخصية، بناء على ما تتعرض له من مواقف ومفارقات طريفة.
وبينت موسى مدى اختلاف هذه التجربة الدرامية بالنسبة لها عن بقية أعمالها الفنية الأخرى، قائلة: "تجربة البحث عن علا مختلفة وجديدة بالنسبة لي، بداية من مشاركتي بالجزء الأول من العمل ومواصلة المشوار في الجزء الثاني، أحببت هذه التجربة للغاية بكافة تفاصيلها سواء النص والفكرة العامة للعمل أو الدور الذي ظهرت به، وكذلك علاقتي مع فريق العمل كله".
وتابعت: "جمعتنا كواليس أكثر من رائعة مع أبطال العمل، ولم أكن أتمنى أن ينتهي تصوير الجزء الثاني من المسلسل من شدة تعلقي بالكواليس الرائعة التي جمعتنا خلال التصوير".
وأضافت: "بكينا جميعا مع انتهاء تصوير الجزء الثاني حيث كنا نشعر بأننا أسرة واحدة بالفعل، وكل العلاقات الطيبة بين فريق العمل أمر إيجابي للغاية ويصب في مصلحة أي عمل درامي".
رؤية مختلفة
وبسؤالها عن تجربة مسلسل "البحث عن علا" والمأخوذة في فكرتها والخط الدرامي الأساسي عن مسلسل "عايزة أتجوز" الذي قدمته هند صبري منذ سنوات وموقفها من هذا التحويل الدرامي للفكرة الأساسية، قالت: "لقد أحببت مسلسل عايزة أتجوز من حيث الفكرة وطبيعة العمل والقضايا التي ناقشها وقت عرضه منذ سنوات".
وأشارت إلى أنها سعدت للغاية بتقديم الخط الأساسي أو الفكرة بعمل درامي جديد وبرؤية مختلفة، مبينة: "أحب هند صبري للغاية على المستوى الفني والشخصي، وعندما كان يتم التحضير للجزء الأول من مسلسل البحث عن علا كان يجمعني مع هند صبري مسلسل هجمة مرتدة في هذا التوقيت ولم أكن على علم بأنني مرشحة للمشاركة بالمسلسل".
جدير بالذكر أن مسلسل "البحث عن علا2" من بطولة هند صبري، ظافر العابدين، ندى موسى، سوسن بدر، محمود الليثي، طارق الإبياري وياسمينا العبد.
وتم طرح الإعلان التشويقي الأول للمسلسل منذ أسابيع لعرضه قريبا على المنصة العالمية، وتستكمل علا وبقية شخصيات المسلسل رحلتهم خلال أحداث الجزء الثاني في موضوع اجتماعي كوميدي خفيف يناقش قضايا هامة.