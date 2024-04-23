ندى موسى: تحولات درامية مشوقة في "البحث عن علا"

قالت الممثلة المصرية ندى موسى إنها تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذي تمت جدولته للعرض خلال عام 2024 الجاري، ضمن خطة منصة "نتفليكس" للمحتوى الدرامي هذا العام.

وكشفت، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنها تحضر لمفاجأة درامية كبرى من المقرر عرضها خلال موسم رمضان المقبل.

وقالت إنها لا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذه التجربة في الوقت الحالي، خصوصا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن أي تجربة لموسم دراما رمضان 2025 المقبل.

تطور في مجرى الأحداث

وبينت ندى موسى تطورات الأحداث والتفاصيل في الجزء الثاني من "البحث عن علا": "أشعر بأن الجزء الثاني سيكون أفضل من الأول خصوصا مع الكثير من التحولات الدرامية التي ستشهدها الأحداث".

وأضافت أن شخصية نسرين، التي شاركت بها في الجزء الأول، تشهد تطورا وتحولا كبيرا في مجرى الأحداث خلال الجزء الثاني؛ ما يُضفي حالة من الكوميديا على الشخصية، بناء على ما تتعرض له من مواقف ومفارقات طريفة.

وبينت موسى مدى اختلاف هذه التجربة الدرامية بالنسبة لها عن بقية أعمالها الفنية الأخرى، قائلة: "تجربة البحث عن علا مختلفة وجديدة بالنسبة لي، بداية من مشاركتي بالجزء الأول من العمل ومواصلة المشوار في الجزء الثاني، أحببت هذه التجربة للغاية بكافة تفاصيلها سواء النص والفكرة العامة للعمل أو الدور الذي ظهرت به، وكذلك علاقتي مع فريق العمل كله".