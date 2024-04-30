مصرع رجل إثر حريق ضخم وسط المغرب (فيديو)

اندلع حريق وسط المحلات بسوق للمتلاشيات في إنزكان، إحدى ضواحي أكادير وسط المغرب؛ ما نتج عنه مصرع شخص واحد، وخسائر مادية كبيرة.

وأفادت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، بأنه تم العثور على جثة متفحمة وسط سوق المتلاشيات في إنزكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ نُقلت الجثة التي يرجح أن تكون لشخص متشرد إلى مستشفى مدينة أكادير؛ لإخضاعها للفحص الجيني؛ لتحديد هوية الهالك.

وأوضحت المصادر، أن الحريق اندلع منذ العاشرة من مساء أمس، إذ ساهمت الرياح مع وجود مواد قابلة للاشتعال في انتشار النيران من محل لآخر، مع سماع دوي انفجارات لأسطوانات غاز كانت تستعمل للطهي في محلات سوق المتلاشيات.

وواصلت فرق الإنقاذ، صباح اليوم إطفاء الحريق الضخم، الذي خلف حالة من الهلع وسط عدد من المواطنين الذين كانوا ليلا بعين المكان.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية الذين انتقلوا إلى عين المكان، إذ تم تسخير عدد من شاحنات الوسائل اللوجستية من أجل السيطرة على الحريق الذي التهم مساحة شاسعة وسط سوق المتلاشيات.

وفتحت السلطات المحلية والمصالح الأمنية في إنزكان وسط المغرب، تحقيقا من أجل الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية للحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن.