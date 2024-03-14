"الحذيفي".. صوت الخشوع يترقرق في المسجد النبوي

صوت يفيض خشوعا وهو يترقرق كالماء الشفاف فيغسل الأرواح، ويمس شغاف القلوب من فرط حلاوته وطلاوته، صدقه ورقته، عمقه وأصالته.

إنه صوت القارىء الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، الذي يتميز بالعمق والرهافة والهدوء البالغ، منطلقا من منطقة رخيمة وطبقة فريدة اجتمع حولها السعوديون في البداية، قبل أن تصبح وجهة للقلوب في العالم العربي والإسلامي التي تلتف حول تسجيلاته في شهر رمضان على نحو خاص.

بلحية بيضاء ووجه منير وقلب متدبر، يبحر مع كتاب الله منطلقا في تلاوة عذبة، فتتجمع في الأفق غيوم السكينة، ويغمر الصفاء الأرواح على وقع نبرة متفردة منحت صاحبها مدرسة فريدة من نوعها في دولة التلاوة.

ولد الشيخ عام 1947 بقرية "القرن المستقيم" في بلاد "العوامر". وتأثر وهو طفل صغير بتلاوة والده الذي كان إماما وخطيبا في الجيش السعودي. تلقى تعليمه في كتاتيب القرية، وختم القرآن الكريم على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي.