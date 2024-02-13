ملامحك تبوح بكل شيء.. اكتشف شخصيتك من شكل وجهك

يلعب الوجه دورا حاسما في تشكيل النظرة إلى الأفراد والرسائل التي يجري إرسالها دون قصد، في عالم حيث الانطباعات الأولى مهمة.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن ملامح الوجه الدقيقة يمكن أن تكشف الجوانب الخفية من الشخصية، انطلاقا من قوس الحاجبين إلى منحنى خط الفك، قد تحكي كل تفصيلة قصة عن الشخصية.

وأفادت الدراسة التي أجريت في جامعة يورك، ونشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن الحاجبين مهمّين في تعبيرات الوجه، وأنهما يمكنان من التعبير عن المشاعر.

واعتبر الباحثون أن حجم الحاجبين وموضعهما قد يجعلهما يعبّران عن الثقة والخداع، إذ تشير الحواجب المرتفعة إلى "الدفء والموثوقية"، بحسب الدراسة، في حين تثير الحواجب المنخفضة عدم الثقة.

وقالت الدراسة، إن الفم هو مؤشر قوي للتعبير العاطفي والحالة الاجتماعية، إذ غالبًا ما ترتبط الشفاه المقلوبة بسمات سلبية مثل "عدم الكفاءة والبرود".

ويحذر الباحثون من الإفراط في التعميم، مشيرين إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية قد تشكل ملامح الوجه بمهارة، ما يؤثر على تصورات الدفء والجدارة بالثقة.