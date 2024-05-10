بمشاركة صديقها.. تونسية تعذب طفليها طيلة 3 أشهر

ألقت الجهات الأمنية في تونس القبض على امرأة وصديقها بتهمة ممارسة العنف الشديد على طفليها، وإقامة علاقة غير قانونية، وممارسة الدعارة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تقدمت جارة المرأة المتهمة ببلاغ إلى الجهات الأمنية في ولاية المهدية، تفيد فيه بتعرض طفلين إلى الاعتداء الشديد على يد أمهما وصديقها.

وإثر ذلك، تولت الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل إشعار السلطات بنزع الحضانة عن الأم.

وأُدْخِل الطفلين المجني عليهما إلى العناية المركزة في المستشفى بعد الاعتداء الشديد والمتواصل عليهما من قبل أمهما وصديقها طيلة ثلاثة أشهر؛ ما نتج عنه إصابتهما إصابات بليغة.

وكشف التقرير الطبي عن إصابة الطفلين بكسور على مستوى القفص الصدري.

وبحسب التحقيقات سبق وتقدمت الأم المتهمة بقضية لإثبات أبوّة الطفلين.