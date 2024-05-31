داسوا رأسه.. اعتداء مروّع على معلم أردني في مدرسة (فيديو)

وأضاف أن الاعتداء تسبب بإصابته بجرح قطعي في أذنه اليسرى، وإصابة في الرأس، الأمر الذي تسبّب له بدوار أثناء المشي، لم يعرف سببه حتى الآن.

وذكر، في تفاصيل الاعتداء، أن بعض الطلبة من خارج المدرسة، التي يعمل بها، حاولوا اقتحامها وبحوزتهم "هراوات" وأدوات حادة، للتشاجر مع طلبة داخل المدرسة، ما دعاه وزملاءه للتصدي لهم.

وأثناء محاولته سحب الهراوات من الطلبة المعتدين، قاموا بالتعرّض له، لافتًا إلى أن الاعتداء وقع داخل حرم المدرسة، وليس خارجه.

وأوضح المعلم الوحش أن "المعتدين عليه، طلبة من خارج المدرسة، وآخرين أقارب لهم".

ولفت إلى أنه قدّم شكوى للجهات الأمنية المختصة بحق المعتدين.

وبحسب تصريح لزميل المعلم (المجني عليه)، أكد أن جميع المعتدين محتجزون حاليًا في قسم الشرطة.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذها الإجراءات العقابية بحق الطلبة المعتدين، مشددة على أنها لن "تتهاون في اتخاذ أي إجراء بحق من تسوّل له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة".