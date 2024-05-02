وداع مؤثر لمدرس كويتي شاب توفي قبيل مناقشة رسالة الدكتوراه (فيديو)

نعت عائلة الماجدي الكويتية، ومعلمون وطلاب، ومدونون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مدرس الفلسفة الشاب، سعد ضبيان الماجدي، الذي توفي بشكل مفاجئ قبيل مناقشته لرسالة الدكتوراه والحصول على تلك الدرجة العلمية الرفيعة.

وقال مقربون من الماجدي، إن الشاب ابن 37 عاماً توفي بعد عارض صحي مفاجئ ألم به، فيما سيتم تشييع جثمانه يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة الجهراء.