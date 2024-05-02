وداع مؤثر لمدرس كويتي شاب توفي قبيل مناقشة رسالة الدكتوراه (فيديو)
نعت عائلة الماجدي الكويتية، ومعلمون وطلاب، ومدونون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مدرس الفلسفة الشاب، سعد ضبيان الماجدي، الذي توفي بشكل مفاجئ قبيل مناقشته لرسالة الدكتوراه والحصول على تلك الدرجة العلمية الرفيعة.
وقال مقربون من الماجدي، إن الشاب ابن 37 عاماً توفي بعد عارض صحي مفاجئ ألم به، فيما سيتم تشييع جثمانه يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة الجهراء.
واختار مدونون كويتيون على صلة بالراحل، نعيه بعبارات مؤثرة، بينها كتابة اسمه مسبوقاً بلقب دكتور الذي توفي قبل أن يحصل عليه بشكل رسمي بعد مناقشة الرسالة التي أعدها لنيل تلك الدرجة العلمية.
كما نشر أصدقاء للراحل الماجدي، مقطع فيديو صوره عبر هاتفه النقال قبيل وفاته، يوثق فيه أجواء المطر التي تشهدها الكويت هذه الأيام، مع عبارات دعاء دينية تركت أثراً بعد إعلان وفاته.
وقال الأكاديمي الكويتي عودة الرويعي، في نعي مدرس الفلسفة الراحل "رحم الله الأخ الغالي على الجميع الأستاذ سعد ضبيان الماجدي الذي رحل وقد ترك بالغ الأثر للمحبة والاحترام والأخوة للذين أحبوه أخا وصديقا ومعلما".
وتابع الرويعي: "رحم الله بو مشعل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأسكنه فسيح جناته. وخالص العزاء للعم ضبيان نشمي الماجدي ولآل الماجدي الكرام ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وكان الراحل مدرساً في ثانوية خالد بن سعد للبنين في منطقة الجهراء التعليمية، وأشرف على إجراء اختبار لطلابه قبيل وفاته بأيام.
وبدأ الراحل مسيرته المهنية في مدرسة صباح الناصر للبنين عام 2012، ومن ثم انتقل إلى ثانوية الواحة، قبل أن يستقر في ثانوية خالد بن سعد.