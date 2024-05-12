في حفل التخرج.. طلّاب أمريكيون يسلّمون العميد أعلام فلسطين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" طلّابًا بإحدى الجامعات الأمريكية وهم يسلّمون عميد الجامعة أعلامًا فلسطينية صغيرة أثناء حفل التخرج.

وتناوب الطلّاب الصعود على المنصة الخاصة بحفل التخرج لتسلم شهاداتهم الجامعية، وكانت كلّ طالبة تمسك بيدها علم فلسطين، وتتولى تسليمه إلى العميد عند تسلّم شهادتها الجامعية.

وتظهر في الفيديو أربع طالبات، من جامعة بيتزر الأمريكية، وهنّ يقمن بالأمر ذاته، والابتسامة تعلو وجوههنّ، في حركة رمزية للتعبير عن تأييد الطلّاب لقضية فلسطين والاحتجاج على الحرب المستمرة في غزة.

وبالتوازي مع ذلك ضجَّت القاعة التي شهدت حفل التخرج بهتافات الطلّاب المؤيدة لفلسطين، وهم يرفعون أعلامًا فلسطينية بالحجم ذاته.