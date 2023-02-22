بايدن يتعثر مجدداً أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية (فيديو)

وفي آذار/مارس من العام 2021، تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

ولدى وصوله إلى منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته حينذاك، لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكاً بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022، ارتكب بايدن خطأ فادحًا أثناء حديثه في تجمع انتخابي، عندما قال إنه زار 54 ولاية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تضم 50 ولاية فقط.

أما في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022، وفي زلة لسان جديدة، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى كمبوديا، التي كانت تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا آنذاك، قائلاً: كولومبيا.