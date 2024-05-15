تكريم ميريل ستريب في افتتاح مهرجان كان السينمائي‎ (صور)

ووجهت ستريب الشكر لكل من ساعدها خلال مسيرتها الفنية، التي شملت قائمة أفلام طويلة منها (ديث بيكمز هير) "الموت أصبح هي" و"ماما ميا!" و(أيرون ليدي) "المرأة الحديدية".

وقالت عن عرض موجز لأفلامها: "الأمر يشبه النظر من نافذة قطار سريع".

وأضافت: "قالت لي والدتي، التي كانت عادة على حق في كل شيء، "ميريل، عزيزتي، سترين كل شيء يسير بسرعة كبيرة جدا".