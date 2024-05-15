تكريم ميريل ستريب في افتتاح مهرجان كان السينمائي (صور)
انطلق مهرجان كان السينمائي الدولي رسمياً، مساء الثلاثاء، حيث سار المشاهير على السجادة الحمراء في مسرح لوميير الكبير الفخم.
وحضر المشاهير حفل تكريم نجمة هوليوود ميريل ستريب قبل مشاهدة الفيلم الافتتاحي لهذا العام (ذا ساكند أكت) "الفصل الثاني".
وصفق الحاضرون لستريب لدقائق عندما اعتلت المسرح بفستان أبيض بسيط ونظارة سوداء، واستقبلتها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش وهي ترتدي فستانا أحمر.
وقالت بينوش التي حاولت السيطرة على مشاعرها وهي تبكي خلال كلمتها "لقد غيرت (ستريب)الطريقة التي ننظر بها إلى النساء في عالم السينما".
ووجهت ستريب الشكر لكل من ساعدها خلال مسيرتها الفنية، التي شملت قائمة أفلام طويلة منها (ديث بيكمز هير) "الموت أصبح هي" و"ماما ميا!" و(أيرون ليدي) "المرأة الحديدية".
وقالت عن عرض موجز لأفلامها: "الأمر يشبه النظر من نافذة قطار سريع".
وأضافت: "قالت لي والدتي، التي كانت عادة على حق في كل شيء، "ميريل، عزيزتي، سترين كل شيء يسير بسرعة كبيرة جدا".
وخاطبت ستريب الجمهور قائلة: "لقد حدث ذلك باستثناء خطابي".
وقبل الحفل، أدت المغنية الفرنسية زاهو دي ساجازان أغنية "مودرن لاف" لديفيد بوي.