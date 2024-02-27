وفاة المذيعة العمانية المخضرمة نجاة سعد في مصر (فيديو)
توفيت الإعلامية والمذيعة العمانية المخضرمة، نجاة بنت سعد البوسعيدية، اليوم الثلاثاء، في مصر، بعد مسيرة طويلة من العمل الإذاعي في سلطنة عمان.
ونعت وزارة الإعلام العمانية الإعلامية الراحلة التي وصفتها بـ "القديرة"، وقدمت التعازي لأسرتها.
كما نعى إعلاميون ونخب ثقافية من سلطنة عمان المذيعة سعد، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات حزينة ورثاء ممن عرفها عن قرب في العمل الإذاعي قبل تقاعدها منذ سنوات.
وأشار المؤرخ العماني، حمود السيابي، في نعيه للراحلة، إلى أنها توفيت في مصر، وكتب عبر حسابه في "إكس": "حملتْ بطاقة صعود الطائرة وفرحتها تقودها إلى المقعد المجاور للنافذة لتحطّ عيناها على أرض مصر قبل صفير مدرج المطار، لكن العودة اختلفت، فلم تتطلب مقعدا يستشرف زرقة الأفق بل مجرد رقم على تابوت خشبي، لقد فجَعتْ المذيعة نجاة سعد أحبابها مرتين، بتقاعدها وبرحيلها، لتبقى في الذاكرة نبرة الصوت".
ووصفت صفحة "أدب عُمان" الثقافية، على منصة "إكس"، الراحلة بالقول إنها "صوت الإذاعة.. وتتميز بلهجتها القريبة من الحسّ العُماني وعفويتها التي تكسر حاجز المسافات بينها وبين محبيها المستمعين".
ونشر الكاتب العماني سليمان المعمري مقطع فيديو سابقا للراحلة خلال مشاركتها في عمل إذاعي.
وتعد الراحلة من أشهر أصوات إذاعة سلطنة عمان الرسمية، وقدمت خلال سنوات عملها الطويلة العديد من البرامج، من بينها برنامج "صباح الخير يابلادي"، والمسابقة في شهر رمضان المبارك.
كما نشطت المذيعة الراحلة في العمل التطوعي بجمعية المرأة العمانية في مسقط.