جرائم لأتفه الأسباب في سوريا.. هل تحوّل الحرب البشر إلى سفّاحين؟

كان من المفاجئ، أن يطعن شابٌ في ريف طرطوس السورية، يبلغ من العمر 17 عامًا، عمّه، 47 عامًا، بسكين في رقبته عدة مرات، ليفارق الحياة على الفور. والسبب هو قيام العمّ بضرب وطرد طائر "إوز" يملكه ابن أخيه، من أرضه بسبب تخريبه الزرع!.

وسبق تلك الجريمة، قيام شخص بإلقاء قنبلة يدوية في شارع إحدى بلدات ريف حماه، هربًا من ملاحقة عدة شبان ضبطوه وهو يحاول سرقة دراجة نارية، والنتيجة إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة.

وخلال سنوات الحرب، تكررت الجرائم المرتكبة لأسباب تافهة، كان بالإمكان تلافيها دون إزهاق الأرواح.

وقد فسّر المختصون كثرة هذا النوع من الجرائم، بظروف الحرب وتداعياتها النفسية والاقتصادية.

السبب تافه.. لكن الجريمة كبيرة

ومن الأسباب التافهة التي أدت إلى جرائم، شجار سائقي حافلات النقل الداخلي، في أحد كراجات دمشق، الذي أدى إلى اقتلاع عين أحد السائقين، وانغراس مفك براغ كبير في رأس آخر، ووقوع العديد من الجرحى، والسبب هو الخلاف على تنظيم دور الحافلات في الانطلاق.

وفي الإطار نفسه، لم يتردد أبو صلاح، بتناول سكين المطبخ وطعن زوجته بضربات أودت بحياتها، لأنها لم تقم بإعداد طعام الغداء.