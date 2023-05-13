إصابات الحمى النزفية تعاود الارتفاع في العراق.. و13 حالة وفاة جديدة
عاودت إصابات مرض الحمى النزفية الارتفاع في العراق بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 95، بينها 13 حالة وفاة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "محافظة ذي قار شهدت تسجيل النسبة الأعلى من الإصابات وبلغت 28 ثم البصرة بـ16 إصابة ثم ميسان والنجف وفي كل منهما 8 إصابات".
وأضاف بدر أن "المثنى تأتي بعدها بـ6 إصابات وبغداد/الرصافة بـ5 إصابات وصلاح الدين 5 إصابات أيضاً، ثم بغداد/ الكرخ وديالى ولكل منهما 4 إصابات فالديوانية وبابل بثلاث إصابات وكربلاء وواسط إصابتان، وإصابة واحدة في الأنبار".
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أنه "بالنسبة للوفيات، فقد سجلت 6 منها في ذي قار وواحدة في كل من النجف والمثنى وبغداد/ الرصافة وديالى والديوانية وبابل وكربلاء".
مشيراً إلى أن "الأشخاص الأكثر إصابة بالمرض هم مربو الماشية، كالأبقار والأغنام والماعز وغيرها، وكذلك العاملون في محال الجزارة (القصابون)"، لافتاً إلى أن "ذلك لا يعني عدم إمكانية إصابة فئات أخرى، وإنما الفئات الأكثر تماسّاً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة للإصابة".
وأكد أن "الوسيلة الأكثر شيوعاً لانتقال المرض من خلال حشرة ناقلة هي (القراد) التي تلتصق بجلد الماشية"، موضحاً أن "هذا المرض معدٍ وينتقل إلى الإنسان من خلال التماس القريب مع المصاب أو أدواته أو مع اللحوم المصابة".