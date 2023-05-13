إصابات الحمى النزفية تعاود الارتفاع في العراق.. و13 حالة وفاة جديدة

عاودت إصابات مرض الحمى النزفية الارتفاع في العراق بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 95، بينها 13 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "محافظة ذي قار شهدت تسجيل النسبة الأعلى من الإصابات وبلغت 28 ثم البصرة بـ16 إصابة ثم ميسان والنجف وفي كل منهما 8 إصابات".