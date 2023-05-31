ما الروائح التي تسبب الصداع النصفي؟

كشفت دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports أجراها أطباء أعصاب يابانيون، عن الروائح التي تسبب نوبات الصداع النصفي.

وشارك في هذه الدراسة أكثر من 100 مريض يعانون الصداع النصفي المزمن أو المتكرر، أكد عدد منهم أن روائح الأزهار سبب رئيسي للصداع النصفي.

وشملت تلك الروائح أيضاً التبغ والنفايات والعرق ومنعم الأقمشة ومستحضرات العناية بالشعر والبنزين.

وأوضح المشاركون أنهم غالبا ما يعانون من الصداع النصفي في المطاعم والمكاتب وقاعات الانتظار في المستشفيات والقطارات والمراكز التجارية.

ويعتبر الصداع النصفي أو الشقيقة أحد أنواع الصداع التي تحدث نتيجة اضطراب في الأعصاب والأوعية، ويسبب ألماً شديداً لصاحبه.