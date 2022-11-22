4 أطعمة تحارب "الجذور الحرة" بعد إفراطك في تناول الطعام

قد نفرط في تناول الطعام أحيانا، وبالتالي تدخل على أجسامنا سعرات حرارية تفوق طاقته؛ ما يجعله ينتج ما يسمى بالجذور الحرة.

ما الجذور الحرة؟

هي إلكترونات منفردة في فضاء غلاف ذرة الخلية، تعمل على ربط الذرات ببعضها.

وعند انقسام جزيئات الأكسجين في الجسم، تصبح منفردة وتتحول إلى جذور حرة، غير مستقرة؛ ما يجعلها تبحث عن جزئيات أخرى لترتبط بها، وتسمى عملية البحث هذه بـ"الإجهاد التأكسدي"، الذي يؤثر على شكل الخلية؛ ما يحدث فيها طفرات قد تتحول لخلايا سرطانية خبيثة لاحقا أو ينتج عنها أمراض مزمنة.

وبها الخصوص، يوضح اختصاصي التغذية رونالد أركنساس أن “استقلاب الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات يدفع الجسم إلى إنتاج الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا وتعزز تطور الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان".

لكن، يمكننا تقليل آثار الجذور الحرة والتعافي من أضرارها عن طريق تناول الأطعمة التالية الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة.

الفاكهة