4 أطعمة تحارب "الجذور الحرة" بعد إفراطك في تناول الطعام
قد نفرط في تناول الطعام أحيانا، وبالتالي تدخل على أجسامنا سعرات حرارية تفوق طاقته؛ ما يجعله ينتج ما يسمى بالجذور الحرة.
ما الجذور الحرة؟
هي إلكترونات منفردة في فضاء غلاف ذرة الخلية، تعمل على ربط الذرات ببعضها.
وعند انقسام جزيئات الأكسجين في الجسم، تصبح منفردة وتتحول إلى جذور حرة، غير مستقرة؛ ما يجعلها تبحث عن جزئيات أخرى لترتبط بها، وتسمى عملية البحث هذه بـ"الإجهاد التأكسدي"، الذي يؤثر على شكل الخلية؛ ما يحدث فيها طفرات قد تتحول لخلايا سرطانية خبيثة لاحقا أو ينتج عنها أمراض مزمنة.
وبها الخصوص، يوضح اختصاصي التغذية رونالد أركنساس أن “استقلاب الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات يدفع الجسم إلى إنتاج الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا وتعزز تطور الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان".
لكن، يمكننا تقليل آثار الجذور الحرة والتعافي من أضرارها عن طريق تناول الأطعمة التالية الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة.
الفاكهة
يساعد تناول الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل: التوتيات والعنب والكيوي والكرز، على تقليل أضرار الجذور الحرة الضارة، التي تحدث بعد تناول وجبة كبيرة ودسمة.
وينصحك الأطباء بتناول هذه الأطعمة في اليوم التالي، من خلال مزج الفاكهة بسلطة مثلا.
الخل
تخفف ملعقة كبيرة من الخل (على السلطة ) من الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم، الذي يحدث بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.
ويؤدي الارتفاع الحاد بنسبة السكر في الدم إلى انخفاض سريع؛ ما يؤدي إلى زيادة الشهية، وبالتالي تناول وجبات أكبر وأكثر دسما.
التوابل
تساعد إضافة التوابل إلى وجبتك في تقليل الآثار السلبية بعد الإفراط في تناول الطعام.
وفي دراسة أجريت عام 2011 في مجلة "ذا جورنال أوف نيوتريشن" التابعة لجامعة أوكسفورد، أدى تناول وجبة تحتوي على ملعقتين كبيرتين من التوابل (مزيج من إكليل الجبل والأوريغانو والقرفة والكركم والفلفل الأسود والقرنفل ومسحوق الثوم والفلفل الحلو) لتخفيض نسبة الدهون الثلاثية والإنسولين لدى المشاركين بعد تناول وجبة غنية بالدهون والسعرات الحرارية.
كما أوضح الباحثون أن مزيج التوابل يساعد على إبطاء امتصاص الدهون، كما تساعد مضادات الأكسدة في التخلص من الجذور الحرة الضارة التي تنتج عند الإفراط في تناول الطعام.