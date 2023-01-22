لقاح جديد لعلاج فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مخطط هو الأول من نوعه، والذي سيشهد تمويل الحكومة لـ 16 مشروعًا بحثيًا بهدف منع الأزمة التي تحدث في الشتاء.

وسيكلف هذا المخطط بأكمله حوالي 800 ألف جنيه إسترليني، ويعتقد الخبراء أن النتائج يمكن رؤيتها بحلول شهر مارس/ آذار المقبل.