دراسة: أداء تمرين رياضي واحد شهريا يقي من الخرف
توصلت دراسة استطلاعية جديدة إلى أن ممارسة تمرين رياضي واحد كل شهر حتى يتعرق الجسم يمكنها حماية الدماغ من الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فريقا بحثيا من أطباء الأعصاب في جامعة "لندن كوليدج" البريطانية اكتشف أن الحفاظ على النشاط البدني باستمرار هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة الدماغ.
ووفق دراسة الباحثين، فإن ممارسة تمرين رياضي لمرة واحدة فقط في الشهر، وفي أي عمر بعد سن البلوغ، يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالخرف في مرحلة لاحقة من العمر.
كما أظهرت الدراسة أنه حتى عند بدء ممارسة الرياضة في الستينيات من العمر فإنها تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف.
وسأل الباحثون عينة الدراسة، المكونة من 1417 شخصًا بأعمار مختلفة، عن مقدار التمارين الرياضية التي كانوا يمارسونها شهريًا في مراحل متنوعة من العمر، والتي تتراوح ما بين سن 36- 43- 53- 60- 64- 69 عامًا.
وبعد ذلك، صنفوا إجاباتهم على أنهم إما غير نشطين "بدون نشاط بدني"، نشيط معتدل "مرة إلى أربع مرات في الشهر"، والأكثر نشاطًا "خمس مرات أو أكثر"، وذلك لكل فترة زمنية من أعمارهم.
ثم أجرى الباحثون للمشاركين في الدراسة سلسلة من الاختبارات لمعرفة مستوى إدراك أدمغتهم والتي تضمنت سرعة معالجة المعلومات والذاكرة.
وقال الفريق البحثي إن أي مستوى للتمارين الرياضية من المشي السريع إلى التدريبات المكثفة، أعطى المشاركين قوة عقلية معززة بالمقارنة مع أولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني.
وأوضحت الدكتورة سارة جيمس، رئيسة الفريق البحثي، أن نتائج الدراسة كشفت أن الأشخاص الذين كانوا نشيطين بدنيًا طوال حياتهم لديهم معرفة إدراكية أعلى مقارنة مع من يمارسون أنشطة أقل، أو لا يؤدون أي نوع من التمارين.
وتابعت جيمس: "تثبت دراستنا أنه كلما طالت مدة النشاط البدني للفرد، فإنها تزيد من احتمالية حصوله على وظائف معرفية أفضل في مرحلة الشيخوخة".
وأكدت أن أداء أي نشاط بدني، حتى لو كان منخفضًا، وفي أي مرحلة من عمر البالغين، له تأثير إيجابي في الحفاظ على صحة الإدراك.
يذكر أنه لا يوجد علاج طبي للوقاية من جميع أنواع الخرف.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن التدخين؛ للوقاية من الخرف.