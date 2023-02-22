دراسة: أداء تمرين رياضي واحد شهريا يقي من الخرف

ووفق دراسة الباحثين، فإن ممارسة تمرين رياضي لمرة واحدة فقط في الشهر، وفي أي عمر بعد سن البلوغ، يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالخرف في مرحلة لاحقة من العمر.

كما أظهرت الدراسة أنه حتى عند بدء ممارسة الرياضة في الستينيات من العمر فإنها تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف.

وسأل الباحثون عينة الدراسة، المكونة من 1417 شخصًا بأعمار مختلفة، عن مقدار التمارين الرياضية التي كانوا يمارسونها شهريًا في مراحل متنوعة من العمر، والتي تتراوح ما بين سن 36- 43- 53- 60- 64- 69 عامًا.

وبعد ذلك، صنفوا إجاباتهم على أنهم إما غير نشطين "بدون نشاط بدني"، نشيط معتدل "مرة إلى أربع مرات في الشهر"، والأكثر نشاطًا "خمس مرات أو أكثر"، وذلك لكل فترة زمنية من أعمارهم.

ثم أجرى الباحثون للمشاركين في الدراسة سلسلة من الاختبارات لمعرفة مستوى إدراك أدمغتهم والتي تضمنت سرعة معالجة المعلومات والذاكرة.

وقال الفريق البحثي إن أي مستوى للتمارين الرياضية من المشي السريع إلى التدريبات المكثفة، أعطى المشاركين قوة عقلية معززة بالمقارنة مع أولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني.