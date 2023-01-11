الكويت ترصد متحور "XBB.1.5" من فيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الفحوصات الجينية في الوزارة أظهرت رصد المتحوِر الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي تشير المعلومات الأولية بشأنه إلى سهولة انتقاله".

وأوضحت الوزارة في البيان المنشور عبر حسابها في "تويتر" أن "مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً، وأن ظهور مثل هذه التحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق".