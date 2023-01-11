الكويت ترصد متحور "XBB.1.5" من فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الأربعاء، رصد متحور جديد من فيروس كورونا، وهو متحوِر (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون الذي تم رصده في عدة دول في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الفحوصات الجينية في الوزارة أظهرت رصد المتحوِر الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي تشير المعلومات الأولية بشأنه إلى سهولة انتقاله".
وأوضحت الوزارة في البيان المنشور عبر حسابها في "تويتر" أن "مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً، وأن ظهور مثل هذه التحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق".
وأكدت الوزارة على أهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، والمواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.
وبدأت السلطات الصحية في الكويت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020، تقديم التطعيمات التي تم اعتمادها عالمياً، بالرغم من وجود انقسام بين الكويتيين ذاتهم حول فعالية هذه اللقاحات حيث أعلن كثُر رفضهم لتلقي أي لقاح "مشككين بفعاليته".
وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحوِر (XBB.1.5) الذي تم رصده في دول عدة بما فيها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باعتباره السلالة "الأكثر قابلية للانتقال" حتى الآن لمتغير أوميكرون، حيث يمثل 27.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات، ويقول الخبراء إن "اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة".
وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية قد أكدوا أمس الثلاثاء، أنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.