أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين
من المهم معرفة نوعية الغذاء حسب نوع النشاط الذي ستحتاجه لتزويدك بالطاقة قبل البدء بتمرينك الرياضي.
ولمعرفة ما يجب أن تتناوله بالضبط، يقدم تقرير من موقع "بريفنشن"نصائح من محترفي اللياقة البدنية لمعرفة أفضل اختيارات ما قبل التمرين.
ماذا يجب أن تأكل قبل تدريب القوة؟
ينصح عالم فيزيولوجيا التمرين وعالم التغذية ستايسي سيمزب: "تناول وجبة خفيفة من 100 إلى 250 سعرة حرارية تحتوي على 15 إلى 30 غرامًا من الكربوهيدرات و10 إلى 20 غرامًا من البروتين تقريبًا قبل ساعة من البدء بالتمرين".
فالحصول على بروتين عالي الجودة من منتجات الألبان أو البيض أو اللحوم قبل تدريب القوة يضمن حصولك على الحمض الأميني الأساسي لعملية التعافي.
ويعتبر الخبراء أفضل الوجبات قبل تمرين القوة هي زبادي يوناني مع عسل أو جبن مع توت،، أو بيضتان مسلوقتان على شريحة توست مع حصة من الفاكهة.
أفضل الوجبات قبل الجري
تقول اختصاصية التغذية والرياضية الثلاثية تارا مارتين: "إذا كانت معدتك فارغة وكنت تخطط للخروج لمدة 45 دقيقة أو أكثر للجري، تناول وجبة خفيفة تحتوي على 150 إلى 250 سعرة حرارية مع ما يقارب 30 غرامًا من الكربوهيدرات، وقليلًا من البروتين المشبع أو الدهون قبل نحو ساعة من الجري".
وأفضل الوجبات هي موزة مع ملعقة كبيرة زبدة مكسرات أو شوفان مع حليب قليل الدسم وتوت أو جوز مع مشمش مجفف.
ماذا عن الوجبات قبل ركوب الدراجات؟
يقول هيذر مانجيري المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "استهدف 150 إلى 200 سعرة حرارية وما لا يقل عن 30 غرامًا من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى القليل من البروتين أو الدهون الصحية لرفع القدرة على التحمل قبل ركوبك على الدراجة بـ 45 دقيقة أو أكثر".
وتعتبر البطاطا الحلوة مع الزبادي اليوناني أوعصير أخضر مصنوع من خضار ورقية (مثل السبانخ)، مع الفاكهة وحفنة من اللوز خيارات ممتازة، أو شريحة خبز من الحبوب الكاملة محمصة مغطاة بأفوكادو مهروس أو ببساطة حمص محمص بالملح والفلفل خيارات أخرى تفي بالغرض .