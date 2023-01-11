أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين

ماذا يجب أن تأكل قبل تدريب القوة؟

ينصح عالم فيزيولوجيا التمرين وعالم التغذية ستايسي سيمزب: "تناول وجبة خفيفة من 100 إلى 250 سعرة حرارية تحتوي على 15 إلى 30 غرامًا من الكربوهيدرات و10 إلى 20 غرامًا من البروتين تقريبًا قبل ساعة من البدء بالتمرين".

فالحصول على بروتين عالي الجودة من منتجات الألبان أو البيض أو اللحوم قبل تدريب القوة يضمن حصولك على الحمض الأميني الأساسي لعملية التعافي.

ويعتبر الخبراء أفضل الوجبات قبل تمرين القوة هي زبادي يوناني مع عسل أو جبن مع توت،، أو بيضتان مسلوقتان على شريحة توست مع حصة من الفاكهة.