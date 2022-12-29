نصائح أساسية للعناية بصحة القلب

الابتعاد عن الـ Vape أو الدخان

تكشف الطبيبة أن غالبية النوبات القلبية كانت لدى النساء المدخنات ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن "استخدام منتجات النيكوتين المستنشقة، بما فيها السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية هو السبب الرئيسي للوفاة، بما في ذلك حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن أمراض القلب".

تجنب النوم المتقطع

تعتبر هاركين ضرورة تحقيق ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، حيث "أظهرت الدراسات حقًا أن عدم الحصول على هذا النوع من النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما أن انقطاع النفس الانسدادي النومي " اضطراب في النوم يحدث عند انسداد جزء أو كل مجرى الهواء العلوي أثناء النوم "، يرتبط بشدة بمشاكل القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.