نصائح أساسية للعناية بصحة القلب
بينما تعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للموت، تشارك الدكتورة نيكول هاركين، أخصائية أمراض القلب وطب القلب الوقائي في كاليفورنيا خمس عادات للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة:
تجنب تناول اللحوم الحمراء
أظهرت الأبحاث ارتباطًا وثيقا بين اللحوم الحمراء "المصنعة" وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأوضحت أن تناول النقانق والهامبرغر بانتظام "يضر" الشرايين.
وتنصح هاركين بتناول المزيد من الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة.
الابتعاد عن الـ Vape أو الدخان
تكشف الطبيبة أن غالبية النوبات القلبية كانت لدى النساء المدخنات ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن "استخدام منتجات النيكوتين المستنشقة، بما فيها السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية هو السبب الرئيسي للوفاة، بما في ذلك حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن أمراض القلب".
تجنب النوم المتقطع
تعتبر هاركين ضرورة تحقيق ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، حيث "أظهرت الدراسات حقًا أن عدم الحصول على هذا النوع من النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
كما أن انقطاع النفس الانسدادي النومي " اضطراب في النوم يحدث عند انسداد جزء أو كل مجرى الهواء العلوي أثناء النوم "، يرتبط بشدة بمشاكل القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
وتنصح الطبيبة إذا كنت تشخر أو تنام بدون انتعاش، أو صداع الصباح، أو أي علامات أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم، فإن الخضوع للفحص يعد خطوة مهمة حقًا لصحة القلب".
لا تتجاهل آلام الصدر
تحدث كمية مروعة من النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين لا يولون أهمية لآلام الصدر المتكررة وفقًا لمعايير الفحص التقليدية".
وتشير الطبيبة إلى أن العديد من مرضى الذبحات الصدرية قد نقلوا إلى المشفى بعد تجاهل ساعات من الآلام الصدرية وتاريخ من الألم المتكرر في الصدر.
النشاط البدني
تقول الطبيبة: "إذا كان بإمكاني وصف شيء واحد للجميع، فسيكون ذلك بمثابة تمرين". وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأن يمارس الأشخاص ساعتين ونصف من النشاط البدني "المعتدل" في الأسبوع، مثل الرقص أو البستنة، أو 75 دقيقة من التمارين "القوية"، مثل القفز على الحبل والجري أو السباحة لضمان صحة قلبية سليمة.