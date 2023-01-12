الإنعاش القلبي-الرئوي اليدوي يساعد في إنقاذ الحياة

وأضاف: "عند التعرض لسكتة قلبية، تتأذى خلايا المخ في اللحظة التي لا تحصل فيها على الأكسجين، لذلك بعد 5 إلى 10 دقائق، تكون فرص النجاة ضئيلة أو معدومة.. لهذا من الضروري معرفة الإجراءات الأهم لتطبيقها لإنقاذ حياة المصاب".

وفي اكتشاف طبي فريد من نوعه، كشفت دراسة سويدية أن الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط يساعد في إنقاذ الحياة.

ونشرت هذه الدراسة في أبريل 2019 في مجلة "Circulation"، حيث ضاعف الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي احتمالات البقاء على قيد الحياة للمصابين بالسكتة القلبية بعد 30 يومًا على الأقل منها.

ويناقض هذا الأمر خوف الناس من أنهم قد يؤذون شخصًا ما عند إجراء ضغطات على الصدر، ولكن في الواقع هذا الحل الأهم عند إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، كما يقول تشارلز بوزنر، طبيب الطوارئ وأستاذ مساعد للطب في قسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن.