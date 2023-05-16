تحذير من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استشارات الرعاية الصحية العامة، قائلةً إن البيانات التي يستخدمها قد تتسم بالتحيز أو يُساء استخدامها.

وذكرت المنظمة أنها متحمسة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن لديها مخاوف حول كيفية استخدامه لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية بصفته أداة لدعم اتخاذ القرار ولتحسين الرعاية التشخيصية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي قد تكون متحيزة وتعطي معلومات مضللة أو غير دقيقة، ويمكن إساءة استخدام النماذج لتوليد معلومات مغلوطة.