آخر الدراسات حول "هرمون السعادة" السيروتونين

السيروتونين والاكتئاب

لعقود من الزمن، كان الرأي السائد هو أن الاكتئاب ناجم عن نقص "السيروتونين"، إلى أن كشفت دراسة نشرت حديثًا في مجلة "الطب النفسي الجزيئي" من قبل باحثين في كلية لندن الجامعية (UCL) عن عدم وجود دليل واضح يربط بين الاكتئاب والسيروتونين؛ ما جعل فاعلية مضادات الاكتئاب موضع تساؤل.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة الطبيبة جوانا مونكريف، أستاذة الطب النفسي في جامعة "كاليفورنيا" في لوس أنجلوس، إن "نظرية أن السيروتونين مضاد للاكتئاب تم الترويج لها بشكل كبير من قبل شركات الأدوية في محاولة لتسويق مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية خلال التسعينيات".

ولم تكشف الدراسات التي قارنت مستويات "السيروتونين" ونواتج تحللها (في الدم أو سوائل الدماغ) عن اختلافات ملحوظة بين مجموعة التحكم والمشاركين الذين تم تشخيصهم سريريًّا بالاكتئاب.

حتى إن بعض الدراسات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في مستويات "السيروتونين" لدى الأشخاص الذين استخدموا مضادات الاكتئاب لعلاج الاكتئاب، إذ اقترح المؤلفون أن الاستخدام طويل الأمد لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية يقلل في النهاية من تركيز السيروتونين في الدماغ.

وعلى الرغم من فاعليتها الظاهرة على المدى القصير، إلا أن استخدامها قد يؤدي إلى تأثيرات معاكسة على المدى الطويل بسبب الآليات التعويضية في الدماغ.