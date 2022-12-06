فايزر وبيونتيك تقاضيان موديرنا بسبب براءات اختراع لقاحات كورونا

وكانت موديرنا رفعت دعوى قضائية على فايزر في أغسطس/ آب، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

كما رفعت موديرنا دعوى قضائية ذات صلة على فايزر وبيونتيك في ألمانيا.

وتنخرط الشركات الثلاث أيضا في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات.